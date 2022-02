XY gelöst am 9. Februar 2022 : Frauenmord aus Norddeutschland dank „Aktenzeichen XY“ aufgeklärt

In der Spezialausgabe „Aktenzeichen XY … gelöst“ stellen Rudi Cerne und Lydia Benecke am Mittwoch aufgeklärte Fälle vor. Einer davon: der Mord an Ivonne R. aus Schleswig-Holstein.

Am Mittwoch stellt „Aktenzeichen XY“ in einer Spezialausgabe Fälle vor, die mithilfe der ZDF-Zuschauer gelöst wurden. Im Studio zu Gast ist die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. In ihren Kommentaren ordnet sie das Verhalten der Täter wiederkehrenden Mustern zu und gibt Ratschläge zur Prävention. Einer der Fälle ist der Mord an der 39-jährigen Ivonne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.