Wetter : Frühlingsanfang auf kommende Woche vertagt

„Margarethe“ ist Schuld: Der Anfang des Frühlings lässt erheblich auf sich warten. Selbst Schneeschauer sind keine Seltenheit. Das Bibbern geht vorerst weiter.

Offenbach am Main | Der Frühlingsanfang gestaltet sich zäh. Dem Kalender nach beginnt an diesem Samstag die wärmere Jahreszeit, aber das Wetter hält sich nicht dran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Schuld ist das Hochdruckgebiet „Margarethe“, das sich über Großbritannien eingenistet hat und sich dort recht wohl fühlt, wie Meteoro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.