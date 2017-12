Buntes : „Für Elise“ aus dem Müllwagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Elisa Miebach 1 von 1

von Elisa Miebach

erstellt am 24.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Tony Lu kommt fast täglich um 21.30 Uhr mit seinen Mülltüten an die Straßenecke. Er ist nicht allein, denn auch seine Nachbarn bummeln zur selben Zeit aus ihren Wohnungen – genau dann, wenn sie das Klavierstück „Für Elise“ aus den Lautsprechern der Müllwagen hören. Nacheinander kommen verschiedene kleine Abfalltransporter vorbei. Der Papiertransporter ist gelb und riecht nicht ganz so stark wie der kleine grüne Wagen, der für den gekochten Küchenabfall reserviert ist.

Jeder in der Nachbarschaft weiß, welcher Müllbeutel in welchen Wagen gehört. Falls jemand den falschen Transporter ansteuert, würden ihn seine Nachbarn oder die freundlichen Müllmänner auch sofort aufhalten. Die Müllbeutel einfach an die Straße zu legen wäre im heißen, dicht besiedelten Taiwan undenkbar.

Seit rund 30 Jahren trennen die Taiwaner ihren Müll. Für Restmüll müssen sie besondere, blaue Tüten kaufen. Das soll die Menschen dazu bewegen, so wenig Restmüll wie möglich zu produzieren. Den wiederverwertbaren Müll trennen die Taiwaner anders als die Deutschen – aufgeteilt in Plastik, Papier, Metall, Glas, rohe Küchenabfälle und gekochte Küchenabfälle. Letztere wurden früher zu Schweinefutter verarbeitet. Das sei heute jedoch nicht mehr so üblich, sagt Hwong-wen Ma, Direktor des Instituts für Umweltingenieurswesen an der National Taiwan University.

Sein Institut untersucht, wie nachhaltig taiwanesische Firmen und Regierungen arbeiten – auch in Bezug auf Recycling. „Taiwans Recyclingsystem zieht auch die Industrie zur Verantwortung“, erklärt Ma. Jedes Unternehmen, das Produkte neu herstellt oder importiert, zahlt in einen Recycling-Topf ein. Mit diesem Geld werden Firmen unterstützt, die aus dem Abfall neue Produkte oder Rohstoffe herstellen.

Ma kritisiert aber, dass noch viel ungenutztes Potenzial im Recycling von Rohstoffen stecke. „Die Produkte von heute sind die Ressourcen von morgen zum Preis von gestern“, sagt er. Taiwans Wirtschaft sei noch zu stark darauf bedacht, mehr Produkte mit mehr Funktionen zu verkaufen. Doch sie sollten überlegen, wie sie aus alten Produkten neue machen könnten.

Es gebe schon viele gute Ideen, sagt Ma. Die taiwanesische Firma Singtex etwa benutzt den Kaffeesatz, der in den vielen Caféketten in Taiwan übrig bleibt: Das Öl wird herausgepresst und daraus Shampoo hergestellt. Es ist allerdings fraglich, ob die eingesetzte Energie bei dieser Art von Recycling nicht größer ist als bei einer Nutzung von neuen Rohstoffen. Auf eines ist Professor Ma jetzt schon stolz: „Die taiwanesischen Haushalte sind sehr gewissenhaft im Mülltrennen.“