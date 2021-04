Rockband in der Coronakrise : Fury in the Slaughterhouse vermissen Auftritte vor Publikum

Er lasse sich mittlerweile von seinen Nachbarn applaudieren, erklärt Gitarrist Christof Stein-Schneider in einem Radiointerview. In der Coronakrise werde man als Musiker sonst „völlig depressiv“.

Bad Vilbel | Die Rockband Fury in the Slaughterhouse sehnt sich nach Live-Konzerten vor Publikum. „Man wird ja völlig depressiv als Musiker, wenn du nicht auf der Bühne stehen kannst“, sagte Gitarrist Christof Stein-Schneider dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Er lasse sich schon von seinen Nachbarn applaudieren, wenn er morgens auf die St...

