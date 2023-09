Die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten richten in Libyen schwere Schäden an und reißen Tausende in den Tod. Die unter jahrelangem Bürgerkrieg leidende Bevölkerung trifft die Katastrophe hart.

