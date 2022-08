In einem Stausee in Huesca in der nordöstlichen Region Aragonien trat das alte Dorf Bubal mit seiner mittelalterlichen Brücke zutage. Und auch in der Provinz Orense ist unweit der Grenze zu Portugal wieder das sogenannte Geisterdorf Aceredo (im Bild) zu sehen, das Anfang der 1990er Jahre wegen eines Stausees von den 120 Einwohnern verlassen werden musste.

Foto: doa/AP/Emilio Morenatti up-down up-down