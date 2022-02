Großeinsatz im Amsterdam : Geiselnahme in Apple-Store: Bewaffneter hält Menschen fest

Ein bewaffneter Geiselnehmer hält in einem Apple-Store in der Amsterdamer Innenstadt mehrere Menschen fest, die Polizei konnte bereits Personen aus dem Laden befreien.

Ein bewaffneter Mann hat in einem Geschäft in der Amsterdamer Innenstadt Geiseln genommen. Im Apple-Laden am zentralen Platz Leidseplein finde "derzeit eine Geiselnahme statt", teilte die niederländische Polizei am Dienstagabend im Onlinedienst Twitter mit. Aus Gründen der "Sicherheit der betroffenen Personen" würden keine weiteren Angaben gemacht. Di...

