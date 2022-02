USA : Gestrandet auf einer Eisscholle: 18 Menschen gerettet

Sie waren mit Schneemobilen auf dem Eis des Eriesees unterwegs. Dann löste sich eine riesige Scholle ab. Glück gehabt: Alle 18 konnten unverletzt gerettet werden.

Die US-Küstenwache hat 18 Menschen von einer treibenden Eisscholle gerettet, die sich kurz zuvor auf einem See an der Grenze zu Kanada gelöst hatte. Sieben Menschen seien per Helikopter, die übrigen mit Booten in Sicherheit gebracht worden, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Alle seien unverletzt. Trotz Warnungen des Wetterdienstes war die Gruppe d...

