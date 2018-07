Unwetter über Niedersachsen : Gewitter bringen kurze Abkühlung

Seit Wochen dürstet die Natur vielerorts in Deutschland, Mensch und Tier lechzen nach Abkühlung. Dann ziehen Gewitter über das Land. Das ist auch wieder nicht allen recht.

von dpa

29. Juli 2018, 08:07 Uhr

Kräftige Gewitter haben am Samstag mancherorts die heiß ersehnte Abkühlung gebracht. Doch die Hitze kehrt zum Wochenbeginn zurück. Und die Unwetter richteten auch Schäden an.

Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt schlug ein Blitz in eine Scheune ein, zehn Menschen wurden verletzt. Ein Reihenhaus in Thüringen stand nach einem Blitzschlag in Flammen. In Niedersachsen sperrte die Bahn einige Strecken wegen Sturmschäden.

Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt traf ein Blitz eine Scheune und verletzte zehn Menschen - unter ihnen fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, spielten die Kinder am Abend in dem Gebäude, als der Blitz krachend in das Dach fuhr. Sie erlitten Verbrennungen. In einem daneben aufgebauten Zelt hielten sich fünf Gäste an Metallstangen fest, als der Blitz einschlug. Sie erlitten ebenfalls Verbrennungen und wurden von Notärzten versorgt.

Nach einem Blitzeinschlag geriet ein Reihenhaus in Nöda in Thüringen in Brand. Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beträgt 150 000 Euro.

Bei einem Unfall auf der regennassen Autobahn 72 wurden bei Hirschfeld in Sachsen vier Menschen verletzt - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Verletzten wurde in eine Klinik gebracht.

In Niedersachsen stürzten während des Unwetters mehrere Bäume auf Bahngleise. Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Bremen und Hannover teilweise. Auch zwischen Bremen und Hamburg-Harburg kam es zu Behinderungen. «Die Strecken sind mittlerweile wieder ohne Einschränkungen befahrbar», sagte ein Bahn-Sprecher am Sonntagfrüh.

Bereits am Sonntag macht sich rasch wieder Hochdruckeinfluss breit, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Sonne kann erneut kräftig einheizen und die Temperaturen wieder auf Werte um 30 Grad treiben. Am Montag würden teilweise wieder Temperaturen um die 35 Grad erreicht, dazu werde es schwül.