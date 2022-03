Australien : Grauer Star: Augen-OP bei Tasmanischem Teufel erfolreich

Der kleine Tasmanische Teufel Derrick hat zwar einen extrem starken Biss, aber sein Augenlicht verschlechterte sich. Ärzte konnten den Baby-Teufel operieren und nun kann Derrick wieder sehen.

Tierärzte in Australien haben erstmals einen Tasmanischen Teufel wegen eines Grauen Stars operiert - und dem kleinen Derrick damit sein Augenlicht zurückgegeben. Das erst elf Monate alte Jungtier wird von der Organisation Aussie Ark per Hand in einem Schutzgebiet bei Sydney aufgezogen. Sein Pfleger Hewin Hochkins habe vor einiger Zeit kleine weiße Pun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.