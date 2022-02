Theater : Gregor Gysi tritt in „Rocky Horror Show“ auf

Der Linken-Politiker gilt als wortgewaltig in ausgefochtenen Debatten. Diese verbale Fähigkeit will er nun auf einer Theaterbühne in Berlin einsetzen.

Der Linken-Politiker Gregor Gysi (74) zeigt sich von seiner komödiantischen Seite: Er tritt vom 8. bis 10. März in „Richard O'Brien's Rocky Horror Show“ im Berliner Admiralspalast als Erzähler auf. „Vielleicht fallen seine Kommentare auf die bissigen Zuschauer-Einwürfe ja ähnlich ironisch und humorig aus, wie seine legendären Rededuelle mit dem ehemali...

