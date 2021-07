Kriminalität : Groß-Razzia gegen „Bandidos“-Rocker in fünf Bundesländern

Die Polizei kommt im Morgengrauen. Hunderte von Beamten durchkämmen Objekte, die den Bandidos zugerechnet werden. Bei den Rockern finden sie Waffen, Drogen, Geld und Munition.

Düsseldorf | Mit Razzien in fünf Bundesländern nimmt die Polizei die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ ins Visier. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, waren an den vereinsrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz am Donnerstag fast 1800 Beamte des Bundeskriminalamtes, der...

