120 Rettungskräfte im Einsatz : Großbrand in Kunststofffabrik im Münsterland

In einer Textil- und Kunststofffabrik in Rheine im Münsterland ist in der Nacht zum Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. «Hier brennt eine rund 2000 Quadratmeter große Produktionshalle», sagte ein Sprecher der Feuerwehr.