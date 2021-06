Bahnhof Elephant and Castle : Großbrand in London: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ganz nah an einem Verkehrsknotenpunkt ist in London ein Feuer ausgebrochen. Zugverbindungen wurden unterbrochen, es gab einen Verletzten.

London | Die Feuerwehr hat im Süden von London einen Großbrand in der Nähe eines Bahnhofs unter Kontrolle gebracht. Mindestens ein Mann wurde durch das Feuer verletzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Etwa 100 Feuerwehrleute waren zeitweise damit beschäftigt, den Brand nahe dem Bahnhof Elephant and Castle zu löschen, bei dem unter anderem drei Läden u...

