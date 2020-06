Löscharbeiten dauern an : Großbrand in Recyclingbetrieb in Diez

Hasan Bratic

Ein Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Diez bei Limburg wütet seit Mittwochabend. Die Feuerwehr ist mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten sollen noch Stunden andauern. von dpa

04. Juni 2020, 07:43 Uhr Seit dem frühen Mittwochabend brennt in Diez bei Limburg ein Recyclingbetrieb. Wie die technischen Einsatzleitung Landkreis Rhein-Lahn mitteilte, brannten am frühen Donnerstagmorgen noch immer mehrere tausend Quadratmeter auf dem Gelände. Das Feuer breitete sich in der Nacht unter anderem auf einen benachbarten Produktionsbetrieb aus, der Folien und Verbundstoffe herstellt. Die Einsatzleitung ging davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis zum Vormittag andauern werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrkräfte leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte bisher verhindert werden. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Süden nach Hessen, hieß es von der technischen Einsatzleitung. Bei Messungen der Luftqualität seien bisher zwar keine Grenzwerte überschritten worden, die Bevölkerung werde trotzdem gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen abzuschalten. Mehrere hundert Einsatzkräfte zahlreicher Feuerwehreinheiten aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit Unterstützung von Einheiten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem Westerwaldkreis sowie von den Berufsfeuerwehren Koblenz und Wiesbaden waren im Einsatz. zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











