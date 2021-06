Wetter : Große Hitze hat Deutschland im Griff

Weite Teile des Landes ächzen schon unter der Hitze: Bis zu 37 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst für den Osten Deutschlands voraus. Richtung Wochenende könnten teils heftige Gewitter aufziehen.

Pfullingen | Die Hitzewelle sorgt für Spitzentemperaturen in Deutschland. Am Morgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für fast ganz Deutschland vor verbreitet starker Wärmebelastung, lediglich an schmalen Küstenstreifen und im Voralpenland sollte es nicht so extrem werden. Mit südlicher Strömung gelange „heiße Luft subtropischen Ursprungs nach Deutschland“...

