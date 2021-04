Corona : Günther Jauch fällt Samstag zum zweiten Mal aus

Der Fernsehmoderator lebt dieser Tage unfreiwillig in der Isolation. Auch bei einer RTL-Liveshow kann er am Samstag mitmachen. Wie geht es mit ihm weiter?

Köln/Potsdam | Der mit Corona infizierte Fernsehmoderator Günther Jauch fällt am Samstag ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ aus. Er befinde sich wegen des positiven Corona-Tests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne, sagte er am Mittwochabend bei „stern TV“. Am Freitag werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann erst a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.