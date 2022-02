Oscar-Preisträgerin : Halle Berry glaubt an intelligentes außerirdisches Leben

Beeindruckt von ihrer Rolle in Roland Emmerichs Katastrophenfilm „Moonfall“ spricht Schauspielerin Halle Berry im Interview über die Faszination Universum. An intelligentes Leben im All glaubt sie fest.

Oscar-Preisträgerin Halle Berry (55, „Monster’s Ball“) ist „sehr fasziniert“ davon, mehr über das Universum zu erfahren. „Ich weiß, dass wir nicht das einzige intelligente Leben sind“, sagte die Schauspielerin im dpa-Interview. „Ich fantasiere, dass es noch vor meinem Ableben Erkenntnisse und konkrete Beweise geben wird, was das sein könnte.“ In Roland...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.