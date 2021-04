Kriminalität : „Hawala-Banking“: Prozess um Millionentransfers gestartet

In Duisburg ein- und Minuten später in der Türkei ausgezahlt: Das „Hawala“-Banking ist günstig und schnell. Das Düsseldorfer Landgericht verhandelt nun über sieben Angeklagte wegen illegalen Geldtransfers.

Düsseldorf | Das sogenannte „Hawala“-Banking um das internationale Verschieben von Millionensummen wird seit Mittwoch in einem großen Strafprozess in Düsseldorf unter die Lupe genommen. Sieben Angeklagte im Alter von 33 bis 53 Jahren müssen sich dort vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in ihrer mehr als 1000 Seiten starken Ankla...

