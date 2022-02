Britische Royals : Herzogin Camilla positiv getestet

Bislang konnte Herzogin Camilla dem Coronavirus aus dem Weg gehen. Aber jetzt hat es auch die Ehefrau von Prinz Charles erwischt.

Nach ihrem Mann Prinz Charles hat sich nun auch Herzogin Camilla mit dem Coronavirus infiziert. Die Herzogin von Cornwall, so Camillas offizieller Titel, sei positiv getestet worden und isoliere sich, hieß es am Montag in einem Statement des Clarence House - der Residenz des Paares. In der vergangenen Woche war bereits der 73 Jahre alte Thronfolger po...

