30-Grad-Marke in Sicht : Hoch «Barbara» bringt sommerliches Wetter

Am Mittwoch bleibt es heiter und trocken. Im Süden und Westen kann es bis zu 29 Grad warm werden. «Eventuell wird am Oberrhein sogar die Marke von 30 Grad geknackt», sagte Bilgeri. Im Nordosten gibt es dagegen ein paar Wolken, sie dämpfen die Temperaturen etwas. Einen Schirm braucht man aber nirgends.

Am Donnerstag klettern die Temperaturen weiter nach oben: 30 Grad sind dann an immer mehr Orten möglich. Aber auch die Quellwolken werden mächtiger und von Südwesten her kommen Schauer und Gewitter auf. In der Nacht zum Freitag ziehen auch einzelne Gewitter über Hessen nach Osten.

Schon in der Nacht zum Montag war es in mehreren Orten Deutschlands tropisch warm geblieben. Wenn die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad fallen, sprechen Meteorologen von Tropennächten. Das passiert nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem dann, wenn es tagsüber sehr heiß ist und dann am Abend Wolken aufziehen, so dass die am Boden gespeicherte Hitze nicht abziehen kann.

Am wärmsten war es in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) mit 21,2 Grad und Waghäusel-Kirrlach (Baden-Württemberg) mit 21,1 Grad. In zehn weiteren Orten war es ebenfalls die ganze Nacht über 20 Grad warm, darunter Stuttgart und Frankfurt.

Ob es die erste Tropennacht dieses Sommers ist, konnte der Wetterdienst nicht sagen. Möglicherweise sei dieser Wert schon einmal punktuell am Oberrhein erreicht worden, sagte ein Sprecher. Es sei aber die erste Tropennacht, wo solche Werte an mehr als einem Ort und in verschiedenen Regionen gemessen wurden.

Zwischen 20 und 21 Grad warm war es auch in Nossen, Kubschütz, Lichtentanne (Sachsen), Bad Bergzabern, Worms (Rheinland-Pfalz), Rheinstetten, Pforzheim (Baden-Württemberg) und Kahl (Bayern).

erstellt am 12.Jun.2017 | 14:45 Uhr