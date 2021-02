Wetter in Deutschland : Hoch „Ilonka“ bringt weiter viel Sonne

Die Wege von Schnee befreien, beim Fahren auf Glatteis achten? Was vor wenigen Tagen noch kalte Realität war, ist jetzt nur noch Erinnerung. Nun wärmt „Ilonka“ - und das Hoch bleibt uns auch noch einige Tage treu.

Offenbach am Main | Nach dem frühlingshaften Wochenende beschert das Hoch „Ilonka“ den Menschen in Deutschland auch in den kommenden Tagen reichlich Sonne. Die Temperaturen bleiben vielerorts sehr milde mit Höchstwerten von 15 bis 20 Grad, berichtet der Deutsche Wetterdien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.