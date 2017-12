„The place to be“ : Hotspot Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

von Benjamin Haller

erstellt am 28.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Mit reichlich Pomp leuchtet und läutet die Elbphilharmonie am 11. Januar ein für Hamburg in vielerlei Hinsicht ereignisreiches Jahr 2017 ein. Nach zig Verzögerungen und Kostenexplosionen öffnet das spektakuläre Konzerthaus seine Pforten – und lockt seitdem Scharen von Touristen an die Elbe. Für 2017 wird mit einer Rekordzahl von Übernachtungen gerechnet. Und derzeit gilt die Hansestadt weltweit als so hip, dass sie in zahlreichen Rankings in diesem Jahr einen Spitzenplatz einnimmt – oft weit vor dem großen Rivalen Berlin.

Reiseziel: Im Oktober macht die Reiseführermarke „Lonely Planet“ Vorschläge, welche Urlaubsziele aus ihrer Sicht im kommenden Jahr angesagt sind. Im Trend-Buch „Best in Travel 2018“ schafft es Hamburg auf Platz vier weltweit, Rang eins geht an Sevilla. Hamburg biete viele Überraschungen: „Strandbars an der Elbe, die nur im Winter geschlossen sind, ein Nachtleben, das zu den besten Europas zählt, und zahlreiche charmante kleine Bauwerke.“ Für 2017 hatte „Lonely Planet“ bereits Norddeutschland mit Hamburg in seine Liste „Best in Europe“ aufgenommen.

Lebenswert: Hamburg ist einer Studie zufolge die lebenswerteste Stadt Deutschlands. Als einzige deutsche Metropole schafft es die Hansestadt in der alljährlichen Untersuchung des britischen Magazins „The Economist“ im August unter die Top Ten – auf Platz zehn. Auf Rang eins steht wie in den Vorjahren die australische Metropole Melbourne. Auf Platz 21 kommt Frankfurt, dicht gefolgt von Berlin (23). Für die Rangliste werden jedes Jahr verschiedene Werte von 140 Städten miteinander verglichen. Gemessen wird etwa, wie es in Sachen Gesundheitswesen oder Infrastruktur steht. Einbezogen wird aber auch, wie groß die Gefahr von Terroranschlägen ist.

Party-Hochburg: In welcher Metropole kann man weltweit am besten feiern? Ganz klar: Hamburg! Das zumindest ist das Ergebnis einer im November veröffentlichten Umfrage unter den Bewohnern von 41 Städten in 27 Ländern für das Online-Portal „Hostelworld“, das vor allem von Backpackern genutzt wird. Fünf Kriterien gibt es – am Ende verweist Hamburg Kopenhagen und Berlin auf die Plätze. Gelobt wird natürlich das Nachtleben rund um die Reeperbahn auf St. Pauli, aber auch die Freundlichkeit der Menschen und der Nahverkehr. Und: Man könne sich an der Elbe „super sicher“ fühlen. Fazit der Befragung von 4100 Menschen: Hamburg „is the place to be for party people!“

Kinderfreundlich: In welchen Städten in Deutschland lässt es sich als Familie am besten leben? Dieser Frage ist das Immobilienportal „Homeday“ nachgegangen. Die Antwort: In Deutschland ist Hamburg vor Stuttgart und München ganz vorne, weltweit landet die Elbmetropole auf Rang fünf. Unter Einbeziehung Hunderter Eltern und Tausender Erziehungsexperten kommt Hamburg in dem im November veröffentlichten Ranking auf 8,78 von 10 möglichen Punkten. Besonders positiv wird das Bildungssystem der Hansestadt gesehen, zudem schneidet Hamburg vor allem bei der Beurteilung durch die Eltern sehr gut ab.