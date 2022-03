NDW-Hit : „Ich will Spaß“-Sänger Markus wünscht sich Spritpreisbremse

„Und kost' Benzin auch drei Mark zehn: scheißegal, es wird schon geh'n!“, sang der NDW-Sänger 1982 - und die halbe Nation stimmte ein. Was damals unverstellbar war, hat die Realität längst überholt.

Der „Ich will Spaß“-Sänger Markus hat eine klare Meinung zu den aktuell hohen Kraftstoffpreisen. Er sei für eine Spritpreisbremse, teilte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. „Für mich persönlich dürfte die bei 1,55 Euro liegen, denn das wären 3,10 DM geteilt durch zwei“, sagt der Sänger des berühmten Autofahrer-Hits „Ich will Spaß“, in dem...

