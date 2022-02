Jubiläum : Im 40. Bandjahr: Tote Hosen kündigen neue Single an

Die Band aus Düsseldorf ist schon lange im Geschäft. Zum 40. Geburtstag dieses Jahr wollen der Frontmann Campino und seine Kollegen auf große Tour geben - und bringen vorab einen neuen Song heraus.

Im 40. Jahr ihres Bestehens haben die Toten Hosen neue Musik angekündigt: Am 25. März werde ihre neue Single mit dem Titel „Scheiß Wessis“ erscheinen, teilte ihr Plattenlabel JKP am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Punkrocker planen im Sommer eine Jubiläums-Tournee durch 17 Städte. Diese soll am 10. Juni starten und steht unter dem Motto „Alles aus Lie...

