„Schild-Bürgerstreich“ : In Gunningen sind alle Ortsschilder weg

Im österreichischen Fucking waren Ortsschilder bei Dieben wegen des besonderen Namens lange begehrt. Aber in Gunningen? Der Diebstahl sämtlicher Ortsschilder stellt die Gemeinde in Württemberg vor ein Rätsel.

Gunningen | Nur noch leere Metallrahmen schmückten am Wochenende plötzlich die Ortseingänge in Gunningen: Unbekannte hatten in der Gemeinde in Baden-Württmeberg sämtliche Ortsschilder gestohlen - an allen fünf Einfahrtsstraßen des knapp 800 Einwohner zählenden Orts, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nun rätseln Ermittler und Rathausmitarbeiter über das Motiv f...

