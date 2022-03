DDR-Kultauto : Jury kürt gepflegtesten Trabi bei Usedom

Die hohen Spritkosten konnten sie nicht aufhalten: 70 Trabis kommen an der Ostsee zusammen. Viele haben sich lange nicht gesehen.

Freunde des DDR-Kultautos Trabant sind am Samstag in Quilow nahe der Ostsee-Insel Usedom auf ihre Kosten gekommen. Zum traditionellen Jahresauftakttreffen kamen - trotz hoher Spritpreise - etwa 70 Fahrzeuge aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern in das Dorf bei Anklam, wie Jens Rüberg vom Verein Trabbi-Buggy-Club 93 der Deutschen Pr...

