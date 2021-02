Jedoch keine Rekordwerte : „Kältepol“ Thüringen - Tiefstwert von minus 26,7 Grad

Das sehr kalte Winter-Wetter hat Thüringen fest im Griff. Die Temperaturen sind im Keller.

Offenbach am Main | Deutschland hatte in der Nacht zu Mittwoch eine ganz besonders kalte Mitte mit „Kältepol“ Thüringen: Nach vorläufigen Ergebnissen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden dort die kältesten Werte gemessen. Mühlhausen lag dabei mit minus 26,7 Grad an...

