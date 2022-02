Rapper : Kanye West bereut Posts über Kim Kardashian

Der Musiker hat im Trennungsstreit mit seiner Frau auf Instagram Dinge geschrieben, die er inzwischen bereut. Er gelobt nun Besserung.

Der US-Rapstar Kanye West bereut nach eigenen Angaben die Art und Weise, in der er im Trennungsstreit gegen Kim Kardashian ausgeteilt hat. „Ich weiß, dass es verstörend war, Screenshots zu teilen und so rüberkam, als würde ich Kim belästigen. Ich übernehme dafür Verantwortung“, schrieb der 44-Jährige auf Instagram. „Ich bin noch immer am Lernen. Ich h...

