Britische Royals : Kate schreibt Brief an Familie von Sarah Everard

Der gewaltsame Tod von Sarah Everard hat Großbritannien erschüttert. Jetzt hat Herzogin Kate einen privaten Brief an die Angehörigen des Opfers geschrieben.

London | Die britische Herzogin Kate (39) hat einem Zeitungsbericht zufolge an die Angehörigen von Verbrechensopfer Sarah Everard geschrieben. „Kates Brief war zutiefst persönlich und von Herzen“, zitierte die Zeitung „Daily Mirror“ am Samstag eine namentlich nicht genannte Quelle. Der Kensington-Palast teilte mit, er wolle „private Korrespondenz“ nicht kom...

