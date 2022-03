Geld spielt keine Rolle : Kein Witz: Amazon-Gründer Bezos schickt Comedian Pete Davidson ins All

Schon einige Prominente hatten in der Vergangenheit einen Kurztrip ins All unternommen. Nun wird der US-Comedian Pete Davidson mithilfe von Jeff Bezos per Rakete reisen.

Der US-Komiker Pete Davidson (28) soll ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.