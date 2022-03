37. Geburtstag : Keira Knightley: In Rekordgeschwindigkeit zum Filmstar

Ob Johnny Depp oder Orlando Bloom - als eine weltweit gefeierte Schauspielerin arbeitet Keira Knightley mit den ganz Großen des Business zusammen.

Ihren Durchbruch feierte Keira Knightley wohl endgültig in der Rolle der Elisabeth Swan in der „Fluch der Karibik“-Filmreihe. Regelmäßig konnten Fans ihre Leistungen als starke Frau vor der Kamera bewundern. An diesem Samstag (26. März) wird sie 37 Jahre alt. Die familiäre Bekanntheit genutzt Keira Knightley, die 1985 als erste von zwei Kindern in Lon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.