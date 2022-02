Pendler brauchen starke Nerven : Klima-Aktivisten wollen weiter Autobahnen blockieren

Schwer genervt im Berufsverkehr: So erging es die vergangenen Tage Pendler, die von Klimaaktivisten am Weiterfahren gehindert wurden. Die verantwortliche Initiative will weitermachen.

Die Serie von Autobahn- und Straßenblockaden durch eine kleine Initiative von Klimaaktivisten vor allem in Berlin soll weiter fortgesetzt werden. „Wir werden weitermachen“, sagten Mitglieder der Initiative „Letzte Generation“ am Mittwoch. „Wir lassen uns nicht davon abhalten, dass sie uns einsperren. Wir werden weiter die Autobahn zum Ort des Widerstan...

