Nach Sitzblockade am Theater : Klimaaktivistin: Musste mich bei der Polizei Osnabrück nackt ausziehen

Am Samstag haben Emil und Lynn von der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion (englisch für „Aufstand gegen das Aussterben“) mit Sitzblockaden auf Straßen in Osnabrück auf mögliche gravierende Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht. Die Polizei nahm die Aktivistin mit auf die Wache – dort habe sie sich komplett ausziehen müssen, berichtet sie unserer Redaktion. Die Polizei dementiert.

Emil und Lynn sind sogenannte Aktionsnamen. Ihre richtigen Namen wollen die Aktivisten nicht nennen. Am Mittag hatte sich Emil auf die Straße am Harmannsbrunnen gesetzt, Lynn auf die Straße am Theater. Mit ihrer nicht angemeldeten Sitzblockade wollten sich ihre Sorgen über den Klimawandel zum Ausdruck bringen, von dem sie befürchten, dass er viel Leid ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.