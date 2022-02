Notlage der Tiere wird größer : Koalas gelten in einigen Regionen von Australien nun als „gefährdet” 

Nicht zuletzt die schrecklichen Buschfeuer 2019/20 haben den Koalas in Australien schwer zugesetzt. Auch die Rodung großer Waldflächen hat die Beutler so reduziert, dass selbst die australische Regierung nun eingestehen musste, dass die Tiere aussterben könnten. In den Koala-Regionen im Osten des Landes wurden die Tiere nun als „gefährdet“ eingestuft.

Die Bilder von verbrannten Koalas gingen vor zwei Jahren um die Welt. Zehntausende der verschlafenen und eher langsamen Beutler fielen den verheerenden Buschfeuern zum Opfer, die vor allem im Osten Australiens wüteten. Trotzdem wurden in den Jahren danach große Waldflächen gerodet – der Aufschrei vieler Umwelt- und Tierschützer verhallte im Nichts. Inz...

