Royals : Königin Máxima: Dank Corona mehr Zeit für Familie

An diesen Montag feiert die niederländische Königin Máxima ihren 50. Geburtstag. Ihr letztes Jahr war deutlich ruhiger als sonst.

Den Haag | Die niederländische Königin Máxima genießt einen Vorteil der Corona-Pandemie: Sie sei dankbar, dass sie mehr Zeit mit der Familie verbringen konnte, sagte Máxima in einem TV-Interview in Den Haag anlässlich ihres 50. Geburtstages am Montag. Vor allem für ihr Ehrenamt bei den Vereinten Nationen muss die Argentinierin viel reisen. „Ich muss sagen: Ic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.