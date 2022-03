Reality-Show : Kourtney Kardashian wünscht sich noch ein Kind

Der Clan soll weiter wachsen: Kourtney Kardashian möchte gern ein viertes Kind haben.

Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (46) wünschen sich ein gemeinsames Kind. Das sagt Kardashian im ersten Trailer für die neue Reality-Serie „The Kardashians“, der am Montag veröffentlicht wurde. In dem Trailer werden außerdem zwei Clips von Arztbesuchen des Paars gezeigt. In einer Szene wird Kardashian im Liegen untersuch...

