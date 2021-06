Prozess : Krankenpfleger streitet versuchten Mord an Patienten ab

Weil er als vermeintlicher Retter bei Reanimationen gut dastehen wollte, soll ein Pfleger Patienten nicht verordnete Medikamente verabreicht und ihren Tod billigend in Kauf genommen haben.

Saarbrücken | Am ersten Tag des Prozesses wegen versuchten Mordes gegen einen Krankenpfleger vor dem Landgericht Saarbrücken hat der 29 Jahre alte Angeklagte die Vorwürfe abgestritten. „Ich habe die mir zu Last gelegten Taten nie begangen“, lautete das Fazit seiner elfseitigen Erklärung, die er am Freitag verlas. Dem Deutschen wird versuchter Mord in sechs Fälle...

