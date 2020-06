Nordendorf in Bayern : Kripo ermittelt zum rätselhaften Tod zweier Jugendlicher

In einem schwäbischen Dorf sterben am Wochenende zwei Teenager. Der Fall wirft viele Fragen auf. Eine Obduktion soll nun etwas Licht ins Dunkel bringen - allerdings könnte das dauern.

von dpa

15. Juni 2020, 12:11 Uhr

Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher im Landkreis Augsburg rechnen die Ermittler nicht mit raschen Ergebnissen der Obduktion. Die Leichen der 15 und 16 Jahre alten Freunde werde heute von Gerichtsmedizinern untersucht, sagte Polizeisprecher Michael Jakob.

Die notwendigen chemisch-toxikologischen Analysen dauerten aber länger. «Das endgültige Ergebnis der Obduktion wird noch Zeit in Anspruch nehmen», sagte Jakob. Wann eine konkrete Aussage zur Todesursache möglich sei, könne deswegen noch nicht gesagt werden.

Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf die Leichen des Sohnes sowie des 15-Jährigen gefunden. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet. Die Eltern alarmierten den Rettungsdienst, der den Jugendlichen nicht mehr helfen konnte. Laut Polizei gab es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid.

Nordendorf ist eine beschauliche Gemeinde in Bayern mit gut 2.000 Einwohnern.