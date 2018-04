Tierexport : Küken-Export auf dem Luftweg

Millionen Tiere werden per Flugzeug um die halbe Welt transportiert. Tausende im Frachtraum erfroren

von Dirk Fisser

24. April 2018, 20:45 Uhr

Deutsche Hühner sind ein Exportschlager: Per Flugzeug werden jedes Jahr hunderttausende Küken in alle Welt transportiert. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Wie viele Tiere dabei sterben, weiß das Agrarministerium nicht – in den Niederlanden erfroren kürzlich 19 000 Küken im Frachtraum.

Im vergangenen Jahr exportiere Deutschland laut Bundesagrarministerium 1,77 Millionen Tiere per Flugzeug. Fast ein Drittel davon wurde nach Russland ausgeflogen, 217 000 nach Pakistan und 156 000 nach Usbekistan. 2016 waren es insgesamt noch mehr als vier Millionen Hühnerküken, die im Flugzeug auf die Reise gingen. Der deutliche Rückgang der Ausfuhren steht laut Zentralverband der Geflügelwirtschaft (ZDG) im Zusammenhang mit dem Vogelgrippe-Ausbruch hierzulande. Viele Drittstaaten hätten daraufhin Importe aus Deutschland untersagt.

Der Export per Flugzeug spiele gerade im Geschäft mit sogenannten Zucht- und Vermehrungsküken eine wichtige Rolle, sagte eine ZDG-Sprecherin. Die Tiere werden genutzt, um andernorts Herden aufzubauen und sind durchaus wertvoll. Rechtlich vorgeschriebene Transportzeiten für die Küken seien häufig nur bei Lufttransporten einzuhalten, so der Verband. Wichtiges Drehkreuz sei dabei der Flughafen Frankfurt, der auf die Abfertigung von Lebendtieren spezialisiert sei. Grünen-Bundestagsabgeordneter Friedrich Ostendorff nannte es „absurd, frisch geschlüpfte Küken um die halbe Welt zu fliegen.“ Das entspreche nicht seinem Bild von tierfreundlicher Landwirtschaft, so der Grünen-Agrarexperte. Er verwies darauf, dass bei Verzögerungen die Versorgung der Tiere kaum zu gewährleisten sei. „Im schlimmsten Fall führt dies zum Tod von tausenden Tieren“, so Ostendorff.