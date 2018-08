Simson und Co. : Kultmaschinen mit Tempo-Privileg

Der Einigungsvertrag hat den Fahrern von Kleinkrafträdern aus der DDR ein kleines Vorrecht eingeräumt

von Jörg Aberger

15. August 2018, 20:45 Uhr

Mit glänzenden Augen sitzt Toni Kuhnert auf der grünen Simson S 51. Sein Fahrlehrer Marco Rauchhaupt erläutert ihm, wie er das Moped anzutreten hat, wie gekuppelt und geschaltet wird. Der 15-Jährige will bald den Führerschein AM machen – und dann S 51 fahren. „Es macht einfach mehr Spaß. Dazu sieht das Teil noch besser aus als ein Roller“, schwärmt Kuhnert. Und nicht zuletzt darf er mit der „Simme“ etwas, was er mit einem modernen Kleinkraftrad nicht dürfte: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern je Stunde durch Halle fahren.

Rauchhaupt hat erkannt, dass vor allem Jungs auf das Kultmoped aus DDR-Zeiten abfahren. „Die Mädchen tun sich schwer damit, die Kupplung der Maschine zu ziehen“, hat er beobachtet. Sie nehmen lieber auf einem der modernen Roller Platz, die ein Automatikgetriebe haben – und bei 45 Kilometern in der Stunde das gesetzlich festgelegte Limit erreichen.

Fahrschule auf der „Simme“

Seine „Simme“ (Baujahr 1967) hat der Inhaber der Fahrschule „Gangart“ seit zweieinhalb Jahren in Betrieb. Eine Werkstatt in Halle-Trotha hat das Zweirad liebevoll wieder aufgebaut. Bisher habe es damit noch keinen Sturz, ja nicht einmal eine Schramme gegeben, berichtet Rauchhaupt. Und so glänzt der Lack in der Sonne und reflektiert der Chrom des Scheinwerfers die Strahlen.

Toni Kuhnert wird nach bestandener Prüfung weiterhin mit einer S 51 unterwegs sein. „Die steht schon zu Hause“, erzählt er voll Vorfreude. Ein Freund seiner Eltern hatte das Moped noch in seinem Besitz und es dem Jugendlichen verkauft.

Dass er andere Führerscheinneulinge überholen und abhängen wird, liegt an einer Regelung im Einigungsvertrag von 1990: Damals wurde vereinbart, dass Kleinkrafträder aus der DDR, die nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum haben und nicht schneller als 60 fahren können, den bundesdeutschen Kleinkrafträdern gleichgestellt werden, für die eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h gilt. Einzige Einschränkung ist, dass sie erstmals vor dem 28. Februar 1992 in den Verkehr gekommen sind.

Potenzial auch anderswo erkannt

Auch andere Fahrschulen haben das Potenzial der S 51 und ihrer Schwestern erkannt, so etwa in Quirla in Thüringen oder auch im brandenburgischen Perleberg. Allerdings machen sie zum Teil andere Erfahrungen als Rauchhaupt. So ist es bei Uli Pfaffe, der in Markneukirchen und Bad Elster Fahrschüler ausbildet, genau umgekehrt: „Die Jungs sind auch auf die Idee gekommen, den Roller zu nehmen, da man so Zeit für den Verkehr hat – wegen der Automatik.“ Dafür sitzt bei ihm eine Fahrschülerin auf der „Simme“ – „sie ist einfach zu kurz für den Roller“. Momentan läuft in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern noch ein Modellversuch, bei dem das Mindestalter für die Klasse AM von 16 auf 15 Jahre abgesenkt wurde. Vor allem Jugendliche in ländlichen Gegenden sollen damit mobiler werden.

Hintergrund: Kult aus Suhl Im Jahr 1856 gründeten die Brüder Löb und Moses Simson in Suhl ein Unternehmen, das zu Beginn Stahl und Gewehre sowie Gewehrläufe herstellte. Die ersten Zweiräder wurden – noch ohne Motor – 1896 gebaut. Anfang des 20. Jahrhunderts stieg der Betrieb dann in die Autoproduktion ein. 1934 wurde die jüdische Familie enteignet und das Werk verstaatlicht. Zwei Jahre später wurde das erste Leichtmotorrad gefertigt, im Krieg rückte wieder die Produktion von Waffen in den Mittelpunkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden bei Simson zunächst Fahrräder, Jagdgewehre und Kinderwagen gebaut. Ab 1955 begann der Bau von Kleinkrafträdern; 1980 lief die erste S 51 vom Band. Insgesamt wurden von 1955 bis 1990 über fünf Millionen Kleinkrafträder in Suhl gebaut.