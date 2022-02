Panorama : Lastwagen auf Fehmarnsundbrücke umgekippt

Durch den starken Wind ist auf der Fehmarnsundbrücke in der Nacht zum Montag ein Lastwagen umgekippt. Die Brücke war am frühen Montagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle in Lübeck sagte. Gegen 7.30 Uhr sollte die Sperrung vermutlich aber wieder aufgehoben werden. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.

Die Brücke verbindet die Ostseeinsel Fehmarn mit dem Festland. Das Sturmtief „Antonia“ ist in den vergangenen Stunden mit hoher Geschwindigkeit über Deutschland gefegt....

