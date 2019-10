Kein Kriminalfall : Leiche in Kühltruhe: Mann will Freund dort abgelegt haben

Die Polizei in Österreich macht eine schreckliche Entdeckung. Sie findet in Wien eine Leiche in einer Kühltruhe. Massiver Gestank hatte zur Auffindung der stark verwesten Leiche geführt.

von dpa

04. Oktober 2019, 16:07 Uhr

Hinter dem Fund einer Leiche in einer Kühltruhe in Österreich steckt nach ersten Erkenntnissen der Behörden kein Kriminalfall.

Die Obduktion habe keine äußerlichen Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, weitere Analysen stünden aber noch aus, teilte die Polizei mit.

Ein 45-Jähriger aus Wien hat angegeben, dass er einen in seiner Wohnung gestorbenen Freund in Plastiksäcke verpackt in der abgeschalteten Kühltruhe im Keller des Mehrparteienhauses abgelegt habe. Massiver Gestank hatte zur Entdeckung der stark verwesten Leiche geführt. Die Identität des Toten ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Mitarbeiter einer Reinigungsfirma, die Keller und Treppenhaus säubern sollten, brachen nach Darstellung der Nachrichtenagentur APA am Freitag ihr Vorhaben wegen des weiterhin üblen Geruchs ab.