Frankreich : Leiche nach Explosion in Bordeaux unter Trümmern gefunden

Ein lauter Knall schreckt am Samstagmorgen viele Menschen in Bordeaux auf. Im Viertel Chartrons hat es eine Explosion in einer Werkstatt gegeben. Unter den Trümmern finden die Einsatzkräfte ein Todesopfer.

Bordeaux | Nach der Explosion in Bordeaux ist die Leiche der vermissten Person unter den Trümmern gefunden worden. Rettungskräfte hätten die Person tot aufgefunden, bestätigte die zuständige Präfektur der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Medienberichten zufol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.