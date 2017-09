Weltkriegsbombe : Leichte Verzögerung bei Evakuierungsaktion in Frankfurt

vergrößern 1 von 13 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 13

























Bei der Massenevakuierung in Frankfurt gibt es leichte Verzögerungen. Die Entschärfung der Weltkriegsbombe konnte nicht wie ursprünglich geplant um 12.00 Uhr beginnen.

Noch würden einige Menschen von Hilfsorganisationen aus der Gefahrenzone gebracht, sagte der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Die Polizei habe aber niemanden abführen müssen, der die Sperrzone nicht verlassen wollte.

In der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik hatten mehr als 60.000 Menschen in der Bankenstadt ihre Wohnungen verlassen müssen.

Aktuelle Infos der Feuerwehr Frankfurt zur Entschärfung

Luftminen des Zweiten Weltkriegs wiegen mehr als eine Tonne und erzeugen nach der Explosion eine enorme Druckwelle. Die als «Wohnblockknacker» (Engl: blockbuster) berüchtigten Bomben zerstören im Umkreis von rund einem Kilometer Dächer, Türen und Fenster - um die Wirkung von danach abgeworfenen Brand- und Sprengbomben noch zu verstärken. Menschen können auch in größerer Entfernung noch von der gewaltigen Druckwelle getötet werden.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 12:38 Uhr