Branchentreff : Leipziger Buchmesse fällt auch 2022 aus

Lange hatten die Veranstalter an der Leipziger Buchmesse 2022 festgehalten. Doch jetzt steht fest: Die Messe wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Es ist die dritte Absage seit Beginn der Pandemie.

Die Zweifel waren die ganze Zeit da, aber am Ende ist es doch wieder eine Überraschung: Die Leipziger Buchmesse ist auch für 2022 abgesagt worden. „Schweren Herzens“ teilte die Messe am Mittwoch mit, dass es kein Bücherfest im März geben wird. Zu viele Aussteller hätten sich in der unsicheren Pandemie-Lage gegen eine Teilnahme in Leipzig entschieden. ...

