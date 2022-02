Vor den Olympischen Winterspielen : LGBTQ-Dating-App Grindr aus chinesischen App-Stores verschwunden

Die beliebte App steht in China offenbar nicht mehr zum Download bereit. Behörden hatten angekündigt, anlässlich des Neujahrsfestes und vor den Olympischen Spielen eine „zivilisierte, gesunde und verheißungsvolle Online-Atmosphäre“ schaffen zu wollen.

Die Dating-App Grindr ist aus mehreren App-Stores in China verschwunden. Dem US-Konzern Apple zufolge haben die Entwickler von Grindr selbst die App aus dem chinesischen App-Store entfernt. Auch für andere Betriebssysteme wie Android war die App nicht mehr verfügbar. Am Dienstag kündigte die chinesische Cyberspace-Behörde eine Kampagne an, um gegen Ger...

