Neues aus Hollywood : Lily James als Pamela Anderson in Sexvideo-Story

Für einen Skandal war Pamela Anderson immer gut. Ihre turbulente Beziehung zu einem Rockmusiker Mitte der 1990er Jahre wird jetzt verfilmt.

Los Angeles | Lily James (32, „Rebecca“, „Baby Driver“) in verführerischer Pose als Pamela Anderson, Sebastian Stan (38, „Avengers: Endgame“) mit vielen Tätowierungen als Rockmusiker Tommy Lee: der Streamingdienst Hulu hat am Freitag erste Fotos vom Set der TV-Serie „Pam and Tommy“ veröffentlicht. Die Serie soll die explosive Beziehung des „Baywatch“-Stars und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.