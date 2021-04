Berufliche Veränderung : Linda Zervakis hört als „Tagesschau“-Sprecherin auf

Sie ist eines der bekanntesten TV-Nachrichtengesichter in Deutschland. Nach mehreren Jahren wird Linda Zervakis bald zum letzten Mal in der „Tagesschau“ zu sehen sein.

Hamburg | Linda Zervakis hört als „Tagesschau“-Sprecherin auf. Das bestätigte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am 26. April werde sie zum letzten Mal die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ präsentieren. Die 45 Jahre alte Hamburgerin war in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten TV-Nachrichtengesichte...

