Angriff im Raubtiergehege : Löwe greift im Zoo Osnabrück Pflegerin an

Ein Schieber zwischen zwei Gehegen war nicht geschlossen: Bei Arbeiten im Löwengehege eines Zoos in Niedersachsen ist eine Pflegerin von einer der Raubkatzen angegriffen worden.

Osnabrück | Im Zoo Osnabrück ist eine Tierpflegerin von einem Löwen angegriffen und verletzt worden. Die 25-Jährige kam als Vorsichtsmaßnahme am Sonntag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sie schwebe nicht in Lebensgefahr und die Verletzungen seien n...

